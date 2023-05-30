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Güncel
AA 30.05.2023 13:29

Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 37 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 50 yıl hapis cezası bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda araç, telefon ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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