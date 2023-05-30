Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terörist 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."