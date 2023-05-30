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Güncel
DHA 30.05.2023 12:33

Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün ÇUTHAY-DER yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. PKK/KCK terör örgütünün ÇUTHAY-DER yapılanmasında örgütsel faaliyetlerde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 7'si sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheliye ev hapsi verildi, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

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Mersin PKK/KCK
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