İlçede, haberleşme ve enerji nakil hatlarına yönelik son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlattı.

Ekipler, D-650 kara yolu üzerindeki Kızılöz köyü kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, daha önce aynı güzergahta enerji nakil kablolarını çaldığı belirlenen şüpheli İ.Ö. ile birlikte araçta bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler E.A. (23) S.A, (47) ve İ.Ö. (43) adliyeye sevk edildi.

E.A. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.Ö. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.