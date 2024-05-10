Parçalı Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2024 13:42

Osmaneli'de arıcılara yüzde 50 hibe destekli projeyle 134 kovan dağıtıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, yüzde 50 hibe destekli "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Projesi" kapsamında 16 üreticiye 134 arı kovanı dağıtıldı.

Osmaneli'de arıcılara yüzde 50 hibe destekli projeyle 134 kovan dağıtıldı

Bilecik Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliğince organize edilen kovan dağıtımı, Osmaneli Belediyesi Sebze Meyve Hali binasında yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, projeyle ilçede arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunarak, üretilen balının ülke çapında marka haline gelmesi için çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Osmaneli'de arıcılara yüzde 50 hibe destekli projeyle 134 kovan dağıtıldı

Bu kovanlarla arı ürünlerinde çeşitliliğin ve üretimin artmasını, üreticilerin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını bildiren Ünal, "Dağıtımını yaptığımız arı kovanlarımız arı üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Ünal ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, kovanları üreticilere teslim etti.

Proje kapsamında il genelinde 1000 arı kovanının dağıtımının yapıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
Meclis serasında üretilen çiçekler "Anneler Günü"ne hazır
15:22
İsrail silahlarını nereden alıyor?
15:08
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
15:07
Bahar aylarında hangi cilt sorunları ortaya çıkıyor?
14:43
Gazze'deki hükümet: Yakıt sağlanmazsa son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak
14:43
Bakan Tekin: Öğretmene şiddet ile ilgili düzenlemenin Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
Dünya ikincisi down sendromlu cimnastikçi Sümeyye'nin yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
Dünya ikincisi down sendromlu cimnastikçi Sümeyye'nin yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
FOTO FOKUS
İsrail silahlarını nereden alıyor?
İsrail silahlarını nereden alıyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ