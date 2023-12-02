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Güncel
AA 02.12.2023 09:42

Ortahisar'da el sanatları kursuna 354 kişi katıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen el sanatları kurslarında 354 kursiyer eğitim görüyor.

Ortahisar'da el sanatları kursuna 354 kişi katıldı

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde açılan makine nakışı, Tokat tahta baskısı, Trabzon hasır örme gibi çeşitli kurslara yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"El sanatlarıyla ilgili yaklaşık 21 alanda kurs düzenliyoruz. Kurslarımıza yoğun ilgi var. Yabancı uyruklu vatandaşlar da kurslarımızda eğitim alıyor. Onların istihdamlarına katkı için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi ürünlerini ve eserlerini üretecekler ve üretim sürecinin içinde yer alarak kendi ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Bu açıdan da mühim bir konu. Diğer yandan kurslarımıza katılmaları Trabzon'a ne kadar uyum sağladıklarının da bir göstergesi"​​​​

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