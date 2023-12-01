6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu için geri sayım başladı

SineFilozofi Dergisi Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 6. yılında yurt içinden ve dışından sinema ve felsefe meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sempozyum, SineFilozofi Dergisi’nin ev sahipliğinde, Sinema ve Felsefe Derneği ile Cer Modern Sanatlar Merkezi’nin iş birlikleriyle ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle 08-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara CerModern’de gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından 80’in üzerinde araştırmacı katılacak

Yurt içi ve yurt dışından 80’in üzerinde araştırmacı, sinema ve felsefe alanlarına yaptıkları katkılarla dinleyicilerle buluşacak.

Kültürel çalışmalar ve eleştirel teori alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ian Buchanan ile felsefe ve film, bilişsel bilimler ve etik alanında çalışmalar yapan, Filmle Düşünmek kitabının yazarı Doç. Dr. Damian Cox konuşmacı olarak Sempozyum’da yer alacak. Sempozyum, sinema araştırmacısı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’yı, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz’ı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sengün Meltem Acar Keskin’i ağırlayacak. Ayrıca Attila İlhan Sineması ve Felsefi Tavrı başlıklı panelin davetli konuşmacısı Biket İlhan da yine sempozyumun bu yılki konukları arasında yer alacak.

Sempozyumda “Sinematik Gerçeklik ve Hipergerçeklik”, “Film Festivalleri Çalışmaları”, “Varoluşçu Felsefe ve Sinema”, “Filmlerle Ütopya ve Distopya”, “Sinematik Estetik” ve “Filmlerle Posthümanizm, Transhümanizm ve Etik Felsefe” gibi çok sayıda oturum gerçekleştirilecek.