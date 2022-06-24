Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda bulunarak koruma altına alınan 2 doğan yavrusu, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak.
Kızıltepe mevkisinde ormanda kesim yapan işçiler tarafından bulunan 2 doğan yavrusu, ilçe merkezine getirildi.
Beslenen doğan yavruları, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Koruma altına alınan kuşlar, bakım süreçlerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.
Etiketler: Düzce
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