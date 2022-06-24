Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahlatlı çiftçi hemşehrilerine bir tır karpuz dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, hasadını yaptığı bir tır dolusu karpuzu ilçe sakinlerine dağıttı.
Ahlatlı çiftçi Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını memleketinde dağıtmak üzere ilçeye gönderdi.
Selçuklu Çarşı Meydanı'na getirilen yaklaşık 30 ton karpuz, burada vatandaşlara dağıtıldı.
Etiketler: Bitlis
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