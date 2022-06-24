Ahlatlı çiftçi Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını memleketinde dağıtmak üzere ilçeye gönderdi.

Selçuklu Çarşı Meydanı'na getirilen yaklaşık 30 ton karpuz, burada vatandaşlara dağıtıldı.