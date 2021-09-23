Palandöken Gençlik Merkezi'ndeki DENEYAP Atölyesi'nde eğitim gören ortaokul öğrencilerinden İsmail Baykal, Adem Tunahan Bolat, Hüseyin Yuşa Yıldız, Ahmet Tümer Çolak, Rıdvan Yılmaz ve Ömer Eymen Aydın son dönemde yurtta çıkan orman yangınlarından etkilenerek, yangınlara anında müdahale edebilmek için proje hazırladı.

Proje danışmanı elektrik ve elektronik mühendisi Enise Sarıbaş'ın desteğiyle yaklaşık 7 aylık çalışma sonunda ahşaptan yaptıkları kuş evi içine yangın söndürme tüpü balonu koyan ve karbonmonoksit gazı ile ateş algılayan düzenek yerleştiren ekip, olası yangın durumunda yuvadaki söndürme balonunun yere düşmesiyle çevresindeki 200 metrelik alana müdahale ederek yangını söndürebilecek.

Aynı zamanda kuş evine GSM modülü montajlayıp elektronik bağlantılarını tamamlayan öğrenciler, bu sayede yangın anında sisteme yüklenen iletişim hattına yangın ihbarı verip ve olayın konumunu da anlık olarak itfaiyeye iletebilecek sistem geliştirdi.

Proje TEKNOFEST finalinde yarışacak

Doğasever öğrencilerin tasarlayıp "İtfaiyeci Kuşlar" adını verdiği proje, İstanbul'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması dalında finalde yarışacak.

Proje danışmanı mühendis Sarıbaş, AA muhabirine, projede öncelikli hedeflerinin orman yangınlarına anında müdahale olduğunu belirterek, projenin TEKNOFEST yarışlarında finale kalmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi

Projede öğrencilerin bazılarının tasarım, bazılarının da elektronik programları üstlendiğini ifade eden Sarıbaş, "Projemizi orman yangınlarına ilk müdahaleyi yaparken hem ormanların görüntüsü bozulmasın hem de doğa ile iç içe durması açısından kuş evi tasarımında yaptık. Kuş evimiz yangını, alevi veya gazı algıladığında yangına anında müdahale imkanı sağlıyor." dedi.

Kuş evindeki ateşe ve gaza duyarlı sensörler yangını algılayıp ihbar ediyor

Sarıbaş, kuş evi içine kurulan düzenek sayesinde ateşe ve gazlara karşı duyarlı sensörler olduğunu ve elektronik motorlar yerleştirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kuş evinde gaz veya alev algılandığında yangın söndürme tüpü yere düşerek devreye giriyor yaklaşık 200 metrelik alana müdahale ediliyor ve aynı zamanda çevresindeki en yakın itfaiye birimine yangının haberi gönderiliyor. Bu şekilde yangına anında müdahale ve yangının çıkış noktasının hangi konum üzerinde olduğu biliniyor. Amacımız orman yangınında itfaiye ekiplerinin direk müdahale etmekte zorlandığı bölgelerde kuş evimizle müdahale etmek."

TEKNOSEFT'te güzel derece beklediklerini ifade eden Sarıbaş, kuş evinin doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını aktardı.

Gençlik Lideri ve DENEYAP Koordinatörü Bahtiyar Akan da Erzurum'da 7 takımla başvurdukları TEKNOFEST'e lise ve ortaokul öğrencilerince hazırlanan 2 projenin katılmaya hak kazandığını dile getirdi.

TEKNOFEST'e katılanlara başarı dileyen Akan, "İnşallah bu takımımız 23-26 Eylül'de TEKNOFEST'te yerini alacak. Gençlerimizin böyle güzel projeleriyle mutlu oluyoruz. Daha nice projeler gençlik merkezlerinde yapılacak ve bu projeler gelecek nesillere örnek teşkil edecek. Bizler de her daim gençlerimizin yanında olacağız." dedi.

Öğrencilerden orman yangınlarına duyarlılık çağrısı

Proje sahibi öğrencilerden Adem Tunahan Bolat da orman yangınlarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet ederek, "İllerimizde çıkan orman yangınlarını televizyonlarda görünce çok üzüldük. Doğadaki ormanlarımız yandı ve yaralanan hayvanlarımız kurtarılamadı, o yüzden yangınlara ilk müdahaleyi kuş evimiz yapacak ve oradaki hayvanlar da çok fazla zarar görmeden yangından çıkabilecek." diye konuştu.

Öğrencilerden İsmail Baykal da kuş evi ile orman yangınlarının büyümeden engellenmesinin hedeflendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuş evini astığımız bir ağaçta yangın veya gaz algılandığında evin içindeki motorlar yangın söndürme topunu yere bırakıyor ve içindeki GSM modülüne hangi numara yazılmışsa o numaraya çağrı yapılıyor. Projeyle amacımız yangınların çok fazla yayılmadan engellenmesi ve hızlıca ilk müdahalenin yapılması."