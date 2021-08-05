Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.
MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Muğla
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