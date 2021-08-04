Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:53Son Güncelleme:
4 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.
3 Ağustos koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 832 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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