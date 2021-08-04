Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmenler, görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.



İl dışı atama sonuçları açıklandı

İl dışı atama başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.



Öğretmen il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

2021 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarına MEBBİS üzerinden erişilebilecek.

Sonuçlara MEBBİS il dışı öğretmen atama ekranından bakmak için tıklayınız.