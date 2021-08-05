Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yağmur suyu drenaj hattı projesinin kentin tamamını kapsadığını söyledi.

Projeyle su baskınlarının olduğu tüm noktalara çözüm getirildiğini vurgulayan Vergili, "Bu yağmurlarda İstasyon Caddesi'nde hiçbir problem yaşanmadı. Normalde kuvvetli yağmurlarda istasyon bölgesinde büyük problemler oluyordu. O bölgede çalışmamız bitti. Yeşil Mahalle, Beşbinevler 13. Cadde ve 100. Yıl Mahallesi pazar yerinde sık sık su baskını olurdu. Bu projenin bitmesiyle su baskınları sona erecek." dedi.

Vergili, projenin yapımında yüzde 75-80 aralığına geldiklerini ifade ederek, hedeflerinin çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu bildirdi.

Türkiye'de il veya ilçe bazında, yağmur suyunun tamamen kanalizasyon hattından koparılmış bir proje olduğunu bilmediğini dile getiren Vergili, "Karabük, bu konuda tek il olacak. Karabük'ün alanı çok geniş. Normalde büyükşehirde olmuş olsun, böyle bir alan genişliğinde 5 milyon insan yaşar. Bu kadar geniş alanda." diye konuştu.

"Maliyet 23-25 milyon lirayı bulacak"

Projenin toplam maliyetinin 23-25 milyon lirayı bulacağını bildiren Vergili, şunları kaydetti:

"Bu, tamamen iş bilgimizden dolayı. İlk başta etüt ettiğimiz zaman buranın toplam bedelinin 80 ile 100 milyon lira arasında bitirileceğine dair bize rapor verilmişti. Burada çok farklı ihale sistemi uyguladık. Boruları ayrı aldık, yapım ihalesine ayrı çıktık. Bazı şeyleri belediye olarak kendimiz üstlendik. Projenin maliyetini 25 milyon liraya bitirmiş olacağız ki, bu büyük başarı."