Ordu'da aınan bilgiye göre, Dursun Arslantepe idaresindeki 52 DJ 524 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde önünde seyir halindeki Simge Azaboğlu'nun kullandığı 52 KC 420 plakalı sürücü eğitim aracına çarptı.

Azaboğlu'nun kullandığı araç da Kadir Gemici yönetimindeki 28 AL 432 plakalı taksiye çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Azaboğlu ve Gemici ile araçlarda bulunan Fadime Özkan ve Gülçin Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.