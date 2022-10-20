Ordu genelinde son 3 yılda meydana gelen heyelanlar, yüzlerce kişiyi etkiledi. Son 3 yılda 86 ayrı bölgede heyelan meydana gelirken, bu heyelanlarda hasar gören toplam 314 konut tahliye edildi.

Vatandaşlar güvenli alanlara taşındı. Son 3 yılda heyelandan mağdur olan vatandaşlar için 41 tane afet konutu inşa edilip teslim edilirken, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan konut sayısının 124 olduğu öğrenildi.

Konutları biten ve teslim edilen vatandaşlar evlerine geçerken, bazı vatandaşlar için ise kira yardımı devam ediyor.