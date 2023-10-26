Ordu'da öğrenciler "Atatürk silüeti" ile "100. yıl" koreografisi oluşturdu

Altınordu ilçesindeki Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 2 haftalık çalışmanın ardından 750 öğrenci, okul bahçesinde "Atatürk silüeti" koreografisi yaptı.
Öğrencilerin gösterisi dron ile görüntülendi.
Gülyalı ilçesinde ise Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde "100. yıl" koreografisi oluşturdu. 300 öğrencinin katıldığı gösterinin görselleri, okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.