Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasındaki halk plajı bölgesinde, 10 bin metrekarelik alanda oluşturulan hatıra ormanında protokol üyeleri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler 400 fidan dikti.

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu günlerde Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, dünya devletleri arasında bulunduğu yüksek yere layık olduğunu ortaya çıkardığı eserlerle ispat ettiğini ve etmeye devam edeceğini söyledi.

Dünya genelinde iklim krizinin gündemde olduğunu ve bununla mücadele konusunda tüm devletlerin çalışmalar yürüttüğünü belirten Eser, şunları ifade etti:

"Bir yandan yanan devasa ormanlar, diğer taraftan yaşanan sel felaketi ve kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar tabiattan gelen önemli ikazlardır. Devletimiz de bu konuda üzerine düşen vazifeyi yerine getirmektedir. Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projelerinden biri ormanların korunması ve güçlendirilmesidir. Bu amaçla en büyük orman seferberliğini yürütüyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan iklim değişikliği kriziyle mücadelede birer nefer olacak, gelecek nesillere de nefes olacaktır. Buradaki hatıra ormanı oluşumunda emeği olan komando tugayımıza teşekkür ediyoruz"

Konuşmasına Atatürk'ün "Ağaç, çiçek ve yeşillik, uygarlık demektir" sözüyle başlayan Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş de "Ormanlar ülkenin kalbidir ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Bizim için orman, hava gibi, su gibi, ekmek gibi bir ihtiyaçtır. Ülkemizdeki yeşil alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri olarak katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Genç nesillere daha fazla yeşil alan bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün buradaki 10 bin metrekare alan içinde 200 adet karaçam ve 200 adet sedir fidanı toprakla buluşacaktır. Burada yetişecek her bir ağaç genç nesillere birer miras olacaktır. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında dikilen bu fidanlar, hatıra ormanı olarak Mehmetçiğimizin bakımı ve gözetiminde ebediyete kadar yaşayacaktır" dedi.

Etkinliğe, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.