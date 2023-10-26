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Güncel
AA 26.10.2023 11:06

Mardin 9. Uluslararası Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı

Mardin 9. Uluslararası Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Mardin 9. Uluslararası Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinin fuar alanında düzenlenen program, açılış konuşmalarıyla başladı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, açılışta yaptığı konuşmada, tarım fuarlarının bu alanda faaliyet gösteren firmaların yeni ürün ve teknolojilerini çiftçilere tanıtmaları, yeni pazarlama ve satış kanalları bulmaları için önemli organizasyonlar olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun ile protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Akkoyun, fuar alanı ve stantları gezerek firma yetkililerinden ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Firmaların tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki son teknolojiler ile ekipmanlarını tanıtacağı fuar 29 Ekim'e kadar sürecek.

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