Kayseri'den başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Hatay'da tamamlandı

İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla 50 kişilik grup Kayseri'de bir araya geldi.

Bazı güzergahları araçlarla geçerek 10 günün ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşan gruptakiler burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına konuşan Mustafa Doğru, Filistin'e destek olmak için başlattıkları yürüyüşü burada tamamladıklarını söyledi.

Zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Doğru, "Gazze'deki çocukların, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acıların yanında bizlerin yaşadığı acıların, yorgunluğun hiçbir önemi yok" dedi.