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Güncel
AA 26.10.2023 10:18

Kırşehir'de "Narko Gençlik" projesiyle 620 genç bilgilendirildi

Kırşehir’de polisler, "Narko Gençlik" projesi kapsamında 620 gence eğitim verdi.

Kırşehir'de "Narko Gençlik" projesiyle 620 genç bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri ve kentteki gençlik kampında kalanlarla bir araya geldi.

Düzenlenen programlarda uzmanlar tarafından 620 gence, narkotik maddelerinin insan hayatına etkileri, zararları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

Gençlerin bağımlılık konusunda bilinçli ve daha dikkatli olmaları istenirken, İçişleri Bakanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca hayata geçirilen projeler de anlatıldı.

Eğitimler kapsamında kısa film izletilen gençlere, narkotik suçlarla ilgili el broşürleri dağıtıldı.

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