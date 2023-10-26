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Güncel
İHA 26.10.2023 10:27

Ağrı’da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu uçurtmalarla yaşandı

Ağrı Valiliği koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Ağrı Gençlik Merkezinde bir araya gelen 100 gönüllü genç, Türk bayraklı uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Ağrı’da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu uçurtmalarla yaşandı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte, 100 adet Türk bayraklı uçurtma, Sentetik Sahada gökyüzü ile buluştu.

Uçurtmaların süslediği gökyüzünü izleyen gençler, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı. Etkinlik sonunda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 100 uçurtmayı gençlerimiz ile birlikte gökyüzünde buluşturduk. Bu anlamlı günde gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimize katılım sağlayan gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Şenliğe katılan gençler ise, Cumhuriyet'in 100. yılını uçurtmalarla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, Valilik ve Ağrı Gençlik Merkezine teşekkür etti.

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