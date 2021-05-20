Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan iki dedektör, 3 kürek, iki kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.