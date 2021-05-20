Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, ilçede kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan iki dedektör, 3 kürek, iki kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık
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