Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, inşaatlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından inşaatlardan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 kişiyi Yukarıtepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta suçüstü yakaladı.
Hırsızlık eyleminde kullandıkları araçlarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
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