Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yüce Camisi'nde görevli imam Hasan Koç, gönüllü olarak ev ziyaretleri yaparak din eğitimi verdiği, il dışı geziler düzenlediği engellilere ve hastalara maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşamadıkları glutensiz ekmekleri ücretsiz dağıtıyor.

Koç, 12 yıl önce engelliler ve hastalar ile kendileriyle ilgilenen yakınlarına din eğitimi vermek için gönüllü olarak ziyaretlere başladı.

Bu süreçte engellilerin sorunlarını gözlemleyen Koç, engelli bir kadının "Hayatımda hiç camiye gitmedim." sözünden etkilenerek görev yaptığı camiye engelli asansörü yaptırdı.

Birçok engellinin Soğuksu Mahallesi'ndeki camiye gelmesini ve ibadet etmesini sağlayan Koç, yüzlerindeki mutluluğu görünce hayatını engellilere adadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2016'da başlattığı projeyle Antalya İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü görevine getirilen Koç, engellilerin sosyal hayata daha fazla katılmaları için il dışı geziler düzenledi, din eğitimi verdi.

Koç, engelli ve hasta çocukların tedavi ve diyet amaçlı kullanması gereken ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşamadığı glutensiz ekmeğin de müftülüğün desteğiyle kentteki bir fırında üretimini sağladı.

Laboratuvar tetkikleri yapılan glutensiz ekmekleri yaklaşık 10 aydır 1000 aileye ücretsiz ulaştıran Koç, yaptığı çalışmalarla engellilerin gönüllerinde taht kurdu.

Engellilerin ve hastaların yaşadıkları zorlukları hafifletmeye çalışıyor

Koç, AA muhabirine, kentteki bütün engelliler, hastalar ve aileleriyle irtibat kurmaya çalıştığını anlattı.

Engellilere yardım etmenin İslam dininin bir gereği olduğunu vurgulayan Koç, "Peygamber Efendimiz'den miras kalan imamlık, aynı zamanda engelli kardeşlerimizle ilgilenme konusunda da bize vazife veriyor. Bu düşünceyle yola çıktım. En büyük ihtiyaçlarından birisi glutensiz ürünlerdi. Un temini yaparak ekşi mayayla içeriğinde hiç gluten olmayan ekmek ürettik. Ayın belirli günlerinde dağıttığımız bu ekmeği artık her gün dağıtacağız. Ekmeği kullanmak zorunda olan engelli kardeşlerimiz ücretsiz şekilde her gün camimize gelerek alabilecek." diye konuştu.

Glutensiz ekmek üretmeye devam etmek ve engellilerin her türlü yardımına koşmak için vakıflaşacaklarını belirten Koç, "Engelli kardeşlerimizin mutluluğu, ailelerin yaşadıkları zorlukları bir nebze olsun azaltmak için çaba gösteriyorum. Bu yolda bize destek veren müftülüğe ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Serebral palsi hastası 4 yaşındaki Ali Korkmaz'ın babası Süleyman Korkmaz, oğlunda gelişim geriliği olduğunu dile getirdi. Konuşma ve yürüme geriliği olan oğlunun doktor tavsiyesiyle glutensiz beslenmesi gerektiğine işaret eden Korkmaz, "Glutensiz ekmek bulmak çok masraflı. Küçük bir ekmek bile 100 lira. Hocamız sayesinde ücretsiz ulaşabiliyoruz. Gluten almadığı için inşallah beyin gelişimi daha iyi olacak. Aldığımız özel eğitimlerle çocuğumuz küçük yürüme hareketleri yapmaya başladı ve konuşmak için çaba gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sevgi Türkmen ise 15 yaşındaki kızı Fatmagül'ün çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu kaydetti. Doktorların kızını glutensiz beslemesini istediğine değinen Türkmen, "Glutensiz ekmek masraflı olduğu için alamıyordum. Hocamız sayesinde ekmeğe ulaşınca kızım çiğnemeye başladı, sindirim sistemi düzeldi. Hocamızdan Allah razı olsun." dedi.