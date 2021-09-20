Adile Baysal Kültür ve Sanatevinde gerçekleştirilen yemekte, Kaymakam Pişkin, gaziler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Pişkin, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını siper eden gazilerin gününü kutladığını kaydetti.

Vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Pişkin, şunları söyledi:

"Devletin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşler, babalar ve ağabeylerin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletin kapıları tüm vatandaşlara olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır."