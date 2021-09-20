Düzce'de iki genç girişimci, KOSGEB desteğiyle adım attıkları iş hayatında açtıkları 3 fabrikada ürettikleri elektrikli motosiklet ve bisikletleri 43 ülkeye gönderiyor.

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun 32 yaşındaki Mustafa İnci ve 32 yaşındaki Fatih Bayraktar, Çin'de elektrikli ulaşım araçlarıyla ilgili araştırma yaptı.

Kendilerine ilk etapta perakende satış için bir model belirleyen iki arkadaş, daha sonra Antalya'da küçük bir işletme açarak iş hayatına başladı.

Burada istedikleri satışı yapamayan ancak arızalanan araçları tamir ederek sistemi öğrenen genç mühendisler, üretime geçmek için proje hazırlayarak KOSGEB'e başvurdu.

Başvurularının onaylanmasının ardından Düzce'de açtıkları 600 metrekarelik işletmede kendi marka ve yazılımlarıyla üretime geçen genç mühendisler, devlet desteğiyle Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekarelik alana kurdukları fabrikayla üretimlerini geliştirerek "Volta Motor" ismiyle Türkiye pazarında yer aldı.

Gebze ve Çin'e de fabrika kurarak yatırımlarını büyüten Bayraktar ve İnci, 400 kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra genç yetenekleri desteklemek amacıyla TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın farklı yarışmalarına da sponsor oluyor.

"Önemli olan yerli ve milli üretim yapmayı istemek"

Şirketin Genel Müdürü Mustafa İnci, AA muhabirine, fabrikalarında ürettikleri elektrikli araçları iç pazarın yanı sıra 43 ülkeye ihraç ettikleri söyledi.

Ürün yelpazelerin geliştiğini dile getiren İnci, aralarında scooter, elektrikli bisiklet, katlanır bisiklet, motosikletin yer aldığı 20 modellerinin olduğunu, ürünlerini vatandaşın ulaşabileceği fiyatlarla sattıklarını kaydetti.

İnci, Türkiye'de teşviklerle genç beyin göçünün önüne geçilebileceğine işaret ederek, "Önemli olan yerli ve milli üretim yapmayı istemek. Dışarıda fırsat kovalamak yerine 'Burası bizim ülkemiz, bizim vatanımız.' diyerek bir şeyler yapmak gerekiyor. Genç beyinler bir şeyler yapmazsa kim yapacak? Burada tabii ki KOSGEB destekleri, girişimci destekleri olsun, bir sürü yöntem var. İlk başlangıç eskisi gibi zor değil. Bizim de birçok kırılma noktamız oldu ama hep bir hedefimiz vardı; Türk bayrağımızı ve firmamızın flamasını yan yana dünyanın her yerinde dalgalandırabilmekti. Biz bu vizyonla yola çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de 2 yıl önce kurdukları fabrikayla da Afrika ülkeleri ve Özbekistan'a ürün sevkiyatına başladıklarını belirten İnci, "Toplam 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. 50'nin üzerinde mühendisimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni projelerimiz var. Hem Bakanlık hem TÜBİTAK hem de KOSGEB'e projelerimizi sunduk." dedi.