Ordu'da Haznedaroğlu Konağı restore edilecek

Türk mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan konak, Kent müzesi olarak kullanılmak üzere Ordu Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince 12 yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilerek geleceğe taşınacağı belirtildi.

Kademoğlu Konağı olarak da bilinen ve mahallede yer alan kale kalıntısı üzerine inşa edilen Haznedaroğlu Konağı'nın zemin katını oluşturan kalenin Cenevizlilerden kaldığı düşünülüyor.

Açıklamada, konağın dikdörtgen bir plana sahip, zemin üzeri iki kattan oluştuğu bilgisi verildi.

"Güneydoğu cephesinde yapıya bitişik vaziyette bir şapel yer alan konak, yapının geçmişinin 18'inci yüzyıla kadar uzandığını kanıtlar nitelik taşıyor. Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde temeli atılarak gözetleme ve karakol görevini yürütmek üzere inşa edildi. Kesme taşlardan oluşan kalenin kalıntıları üzerine ise 18'inci yüzyılda ahşap konak yapıldı. Çift cumbalı olan ve bölgenin mimari özelliğini yansıtan konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca aslına uygun onarıldı."

"Kent müzesi olarak hizmet edecek"

Bir süre restoran olarak hizmet veren Haznedaroğlu Konağı'nın son olarak tarihi ve turistik açıdan kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalara başlandığı anlatılan açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek olan tarihi konak, Kent Müzesi olarak hizmet verecek. Restorasyon ve teşhir tanzim projeleri Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Haznedaroğlu Konağı'nın yakın zamanda ihalesi yapılarak restorasyonuna başlanılacak" sözleri kullanıldı.

