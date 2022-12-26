Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki bir fındık firması ile birlikte Perşembe ilçesindeki üreticilere fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konulu uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde üreticilere iyi tarım uygulaması ile verim ve kalitenin artış göstereceği anlatıldı. Eğitimde açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin tekniğine uygun şekilde budama yapmaları gerektiğini söyledi. Gübreleme işlemlerinin, yapılacak olan tahlil sonuçlarına göre uygulanması gerektiğine değinen Yılmaz, “Fındık ilimizin, bölgemizin hatta ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi. Fındık öyle bir ürün ki, emek harcandığında mutlaka karşılığını veriyor. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için de öncelikle fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla üreticilerimizin mutlaka tekniğine uygun budama yapmaları ve toprak tahlili sonuçlarına göre yine tekniğine uygun gübreleme yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda hastalık ve zararlılarla zamanında mücadele etmeleri gerekmektedir. Atadan deden gelen alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım. Tüm bunlar yapıldığı takdirde verim ve kalitede ciddi manada artış sağlanmaktadır” dedi

“İlimizde fındık rekoltesi her geçen yıl artıyor”

Ordu’da fındık rekoltesinin her yıl arttığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “İl müdürlüğü olarak fındıkta verim ve kalite artırmak amacıyla önemli projeler uyguluyoruz. Özellikle projeler çerçevesinde oluşturduğumuz örnek fındık bahçelerimizde dekara 400 kilogram verime ulaştığımız bahçelerimiz oldu. Bunların yanında eğimli bahçelerimizde cep teraslar oluşturuyoruz, teraslama yöntemiyle yeni bahçeler tesis ediyoruz. Tüm yaptığımız bu çalışmalar neticesinde ilimizde 2022 yılı üretim sezonunda 240 bin ton fındık üretimi gerçekleşti. Dünyada üretilen 4 fındıktan 1 tanesi ilimiz tarafından üretiliyor. Üretiminde lider olduğumuz fındıkta verim ve kalitede de lider konumuna geleceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programa katılan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, kendisinin de bir fındık üreticisi olduğunu, katıldığı her eğitimde yeni bilgiler edindiğine dikkat çektin Tandoğan, “Öğrendiklerimi de kendi bahçelerimde uyguluyorum. Özellikle son yıllarda ilimizde fındık üretimi konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Her geçen yıl fındık verimi artıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan üreticilere yönelik verilen eğitimlerin önemine değindi. Konuşmaların ardından Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Perşembe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi.