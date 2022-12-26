Çolakhüseyinoğlu, İsmail Bey Külliyesi El Sanatları Merkezi'nde 2015 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı 8 metrekarelik dükkanda, coğrafi işaretli "Kastamonu fanilası" örüyor.

Kentte 1451 yılında yaptırıldığı bilinen külliyedeki dükkanına erken saatte gelip annesinden kalan örme makinesinin başına geçen Çolakhüseyinoğlu, ürettiği ürünlerin büyük bölümünü Türkiye'nin farklı illerine satıyor.

Kastamonu'nun yöresel el dokuma sanatı ürünleri arasında yer alan "Kastamonu fanilası" ören birkaç kişiden biri olan Çolakhüseyinoğlu, yurt dışına da ürün gönderiyor.

Ahmet Çolakhüseyinoğlu, AA muhabirine, geçmişte sunta fabrikasında işçilik ve pastanecilik gibi çeşitli işler yaptığını, 2015 yılından bu yana coğrafi işaretli Kastamonu fanilası ördüğünü söyledi.

Doğal pamuk ipinden örülen fanilanın, kışın sıcak tuttuğu, yazın da teri emdiği için talep gördüğünü anlatan Çolakhüseyinoğlu, yaptıkları süslemelerle fanilanın dış giyim olarak da kullanılabildiğini belirtti.

Mesleği annesinden öğrendiğini belirten Çolakhüseyinoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu mesleği bana annem öğretti. Annem 50 sene evde ördü. Annemin makinesini satmadım, annem vefat ettikten sonra da bu makineyi getirtip buraya koyduk. Burada çalışıyorum ve işimi severek yapıyorum. Mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Zaten Kastamonu'da da bu işi yapan fazla kalmadı. Ekonomik şartlardan dolayı birçoğu kapattı. İmalatçı olarak bir iki kişi kaldık. Devletimiz de bize yardımcı oluyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olduğu için vergi muafiyetimiz var. Biz de bir nesle daha aktarmaya çalışıyoruz."

"Kastamonu fanilasını dünyaya tanıtıyorum"

Karadağ'dan gelen talep üzerine bu ülkeye fanila gönderdiğini de söyleyen Çolakhüseyinoğlu, "Bir firma aracılığıyla Karadağ'a 100'ü aşkın fanila gönderdim. Kastamonu fanilasını dünyaya tanıtmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Renkli fanilalar da ürettiğini belirten Çolakhüseyinoğlu, il dışından gelenlerin bu ürünlere rağbet gösterdiğini sözlerine ekledi.