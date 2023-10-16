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Güncel
AA 16.10.2023 15:25

Ordu'da eski karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ordu'da eski karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim Cumartesi günü Nuriye Mahallesi'nde, eski eşi Yasemin O.'yu (29) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Volkan Büyük'ü (29) yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Volkan Büyük, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin market bölümünde alışveriş yapan Yasemin O'ya, eski eşi Volkan Büyük tabancayla ateş etmişti. Şüpheli, olayın ardından kaçmış, yaralanan Yasemin O. ise Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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