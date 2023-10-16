Isparta’da çarpışan araçlar refüje çıktı: 4 yaralı

Yalvaç’tan Senirkent istikametine gitmekte olan Adnan S. idaresindeki hafif ticari araç, Kaşaşağı Mahallesi Mezaraltı mevkiinde kavşağa giriş yaptığı sırada Senirkent istikametinden Yalvaç istikametine seyir eden Vehbi Savaş D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araç ve otomobil refüje çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vehbi Savaş D. ve otomobilde bulunan E.N.D. (17), N.D. ile hafif ticari araçta bulunan H.B., Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.