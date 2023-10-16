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Güncel
AA 16.10.2023 14:52

Bingöl'de üreticilere buğday tohumu desteği

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle buğday tohumu dağıtımı bu yıl da devam ediyor.

Bingöl'de üreticilere buğday tohumu desteği
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında kentteki çiftçilere 2 yıldır hibe destekle buğday tohumu dağıtılıyor.

Proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, 400 üreticiye yüzde 75 hibeli 405 ton sertifikalı buğday tohumu desteğinde bulunuldu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde üretimde yüzde 60 artış sağlandığını söyledi.

Katma değeri olan ürünler üretecek fabrika ve üretim tesislerini Bingöl'e kazandırmanın çok önemli olduğunu dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Bu yıl 18 bin dönümde kullanılmak üzere 405 ton sertifikalı buğday dağıtacağız. Bu sefer şöyle bir iyileştirme yaptık, sertifikalı buğday tohumlarını daha önce yüzde 50 hibe ile dağıtıyorken şu an yüzde 75 hibeyle dağıtıyoruz. Projenin toplam bedeli 7 milyon lira civarında. Bunun 1 milyon 150 bin lirasını çiftçilerimiz ödeyecek, kalanı ise devletimiz katkı olarak verecek. Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

"Yeniden tarlalarımızı ekmeye başladık"

Merkeze bağlı Büyüktekören köyünde yaşayan çiftçi Doğan Gürtekin de 2 yıldır projeden faydalandığını belirterek, ekilmeyen tarlalarda devletin desteğiyle üretime geçildiğini anlattı.

Gürtekin, "Yeniden tarlalarımızı ekmeye başladık. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

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Bingöl Hibe Desteği Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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