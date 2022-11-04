Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde elma toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Yusuf Akkan bastığı dalın kırılmasıyla yere düştü.
Akkan’ın eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, konuyu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Akkan'ı elma ağacının altında hareketsiz buldu.
Sağlık ekipleri, Akkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze otopsi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ordu
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