Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma ekiplerince bulunan yaralı sincap tedavi ettirildi
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunup tedavi ettirilen sincap doğaya geri bırakıldı.
Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri sırasında Kızılcasöğüt Beldesi yakınlarında yol üzerinde yaralı sincap olduğunu fark etti.
Jandarma ekipleri sincabı alarak bir veterinere götürüp tedavi ettirdi.
[Fotoğraf: AA]
Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen sincap, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakıldı.
Etiketler: Uşak
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