Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
43 M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde 15 yaşındaki H.Ö'nün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki arkadaşı 14 yaşındaki Ş.C.Ş. yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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