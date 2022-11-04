Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri evinde sahte alkol yapan A.T. isimli şüphelinin evine operasyon yaptı.

Şüpheli A.T. gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda, üzüm aroması ve 20cc ibareleri bulunan ekstrat, kafa aroma yaş üzüm ve 15 ml ibareleri bulunan ekstrat, yabancı bandrollü 2 adet viski ve 30 ml ibareleri bulunan ekstrat, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan içerisi yarı oranında dolu olan ekstrat, alt tarafında 50cc ibaresi bulunan ekstrat, kapağı pipetli anason yağı ve 10 ml ibareleri bulunan ekstrat, anason özü ve 1000 ml ibareleri bulunan ekstrat, evsel kullanım amaçlı tarımsal kökenli etil alkol, 100 cl ibareleri bulunan alkollü içecek, sahte alkol tespit kiti bulunan mavi kapaklı kit, kullanılmış enjektör, huni, 23 adet 0,5 litre su şişeleri içerisinde alkollü içecek, 5 litre su bidonu içerisinde yaklaşık 3,5 litre alkollü içecek ve 8 adet 5 litrelik şişelerde etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.