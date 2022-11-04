Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sadık Aydoğdu idaresindeki 05 LL 674 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi kavşağında Erkan Yalçınkaya'nın kullandığı 05 RD 950 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 1 kişi, Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Amasya
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