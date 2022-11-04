Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kahta ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G., M.Ç. ile Z.M.'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda, 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman
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