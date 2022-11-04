Bakan Kasapoğlu, Hızırbey Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından bir çay ocağının önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sohbet ettiği gençlere imzaladığı kitapları dağıtan Kasapoğlu, ardından Karaumur Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, burada bir esnaftan satın aldığı elma şekerlerini gençlere dağıttı.

Bir esnaftan da kemer satın alan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında kadın kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek Vali Birol Ekici'den kent hakkında bilgi aldı.