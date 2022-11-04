Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 3 firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.D., 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.C. ile 9 ay hapis cezası bulunan A.Ş'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlüler işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 18:13
- 18:11
- 18:27
- 17:49
- 17:48
Sıradaki Haber
Amasya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz