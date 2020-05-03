Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören Ömer Döngeloğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşında öldü?

Ömer Döngeloğlu, Tokat'ın Zile ilçesinde 1968 yılında doğdu.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.