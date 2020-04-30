Belediyeden yapılan açıklamada, Bolu Belediyesi tarafından koronavirüs tehlikesine karşı halkın sağlığını korumak amacıyla şehrin tamamında bulunan yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 550 kilometre ana cadde, sokak, yol ve kaldırım dezenfeksiyonu gerçekleştiren Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, şehrin tüm ara sokakları da dahil olmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.