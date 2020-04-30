Besni Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

İlçeye bağlı Uzunkuyu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Bu nedenle köyün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne durduruldu.