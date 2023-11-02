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Güncel
AA 02.11.2023 07:52

"Öldü" diye korktuğu eşini evde uyurken bulunca sinir krizi geçirdi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, kendisine ulaşamadığı için hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi geçirdi.

"Öldü" diye korktuğu eşini evde uyurken bulunca sinir krizi geçirdi

Akşam saatlerinde Bolu'dan ilçeye gelen Asiye T, Gölyüzü Mahallesi 1. Sokak üzerindeki evine kapı içerden kilitli olduğu için giremedi.

Sağlık sorunları bulunan eşi Ramazan T'ye telefonla da ulaşamayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde tek katlı evin penceresini kırarak içeri girdi.

Ramazan T'nin uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Ekipler eve girmeye çalışırken eşinin hayatından endişe eden Asiye T. sinir krizi geçirdi.

Çift, tedbir amacıyla Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

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