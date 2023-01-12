Karbon salımı arttı. Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı.

2022 yılı okyanuslar için şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu.

Advances in Atmospheric Sciences dergisi, okyanus sıcaklıkları ile ilgili bir araştırma yayımladı.

Araştırmaya göre, okyanus sıcaklıkları 1985'den bu yana neredeyse kesintisiz artış gösteriyor.

Okyanusların aldığı ısı o kadar fazla ki, bu, sadece 2021 yılında dünya genelinde üretilen elektrik enerjisinin karşılığı olan ısının 100 katı.

Uzmanlara göre, karbon salımından kaynaklanan ısının yüzde 90'ını çeken okyanuslar, düşünüldüğünden daha hızlı şekilde küresel iklim değişikliğinden etkileniyor.