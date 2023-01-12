Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da minibüs devrildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 öğretmen hafif yaralandı.
Akçay İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan H.A. yönetimindeki minibüs, Beydeğirmeni Sokak'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.
Araçta bulunan 6 öğretmen hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Antalya
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