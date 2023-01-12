Çevreden ve evlerinden kullanmadıkları kumaş, kıyafet, ayakkabı ve eski çanta gibi atılacak durumdaki malzemeleri Ekinci Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki atölyelerine getiren öğrenciler, burada hem yeteneklerini keşfediyor hem de birbirinden farklı ürünler tasarlıyor.

Eski çantaların derilerini kullanarak yeni bir çanta ya da bileklik ve kolye tasarlayan öğrenciler, atölyede konserve kutularından saksı, boncuklardan tespih, kumaş ile ip atıklarından da süs eşyası yapımını öğreniyor.

Öğrencilerin "Sıfır Atık" projesi kapsamında emekle yaptığı ürünler, farklı zamanlarda düzenlenen kermeslerde satılarak gelir elde ediliyor.



"Çocuklarımız burada çok mutlu oluyorlar"

Okul müdürü Ahmet Açıkel, 93 öğrencinin eğitim gördüğü okullarında rehabilitasyon ve meslek edindirmeye yönelik kursların bulunduğunu söyledi.

Tarım ve el sanatları kurslarında geri dönüşüm kapsamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Açıkel, bu etkinliklerde öğrencilerin hem güzel vakit geçirdiğini hem de onların rehabilitasyonuna katkı sağladıklarını belirtti.

Kurslarda yaptıklarıyla öğrencilerin mutlu olduğunu aktaran Açıkel, "Burada çocuklarımız büyük emekle atık malzemelerden çanta, saksı, lamba ve süs eşyaları gibi çeşitli ürünler yaparak adeta sanat eserine dönüştürüyorlar. Öğrencilerimizin gerçekten bir uğraşa, rehabilitasyona ihtiyacı var. Çocuklarımız burada çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Açıkel, kurslarda yapılan ürünlerin kermeslerde satılmasıyla elde ettikleri gelirle yine öğrencilerin atölyede kullanması için malzemeler aldıklarını dile getirdi.

Özel eğitim öğretmeni Mehmet Gülistan da öğrencilerin hayatlarında kullanabilmeleri amacıyla meslek kursları düzenlediklerini söyledi.



Sosyalleşerek mezun oluyorlar

Çocukların okuldan bir meslek öğrenmenin yanı sıra sosyalleşerek mezun olduğunu belirten Gülistan, "Hayatlarında kullanabilmeleri için onlara meslek bilgilerini aktarıyoruz. Buraya gelmeden önceki hayatlarıyla mezun oldukları arasında çok fazla fark var. Bizim için en önemli kazanç, toplumla bütünleşmiş oluyorlar." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Meryem Mızrak da kursların çocukların öz güvenine katkı sağladığını belirtti.