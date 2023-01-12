Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 13 milyon 840 bin makaron ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon 840 bin 500 doldurulmuş makaron ve 7 bin 620 paket sigara ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 13 milyon 840 bin 500 tütün doldurulmuş makaron ile 7 bin 620 paket sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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