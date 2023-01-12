İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 13 milyon 840 bin 500 tütün doldurulmuş makaron ile 7 bin 620 paket sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.