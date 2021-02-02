Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklamasında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına da değindi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı.
Okullar ne zaman açılacak?
Cumhrubaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız.https://t.co/rnArKtCgLo pic.twitter.com/1BZ5TsBS0p— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2021
Sınava girecek sınıflar için de yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" açıklamasını yaptı.
Sıradaki Haber
2021 AGİ ücreti ne kadar oldu? 2021 asgari geçim indirimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz